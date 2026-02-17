ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Връщат за ново разглеждане делото срещу Кристина, ...

Новогодишната гала на КМГ достигна до 677 млн. зрители

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Вечерта на 16 февруари Китайската медийна група излъчи гала концерта си, посветен на настъпването на Пролетния празник, пише КМГ.

По предварителни данни до полунощ мултимедийното излъчване на галата е достигнало до общо 677 милиона потребители. В новите медии директните гледания и заявките за повторно възпроизвеждане са достигнали 13,5 милиарда. Само през собствените приложения на медийната група видеото от спектакъла е събрало 578 милиона гледания.

Международното влияние на събитието също се е разширило. Галата е била отразена от близо 4000 медии в чужбина – ръст от почти 38% в сравнение с миналата година. В социалните платформи на КМГ зад граница прякото излъчване е регистрирало над 87 милиона гледания, което представлява увеличение от близо 20% спрямо предходната година.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

