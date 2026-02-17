Червен код за екстремни бури и градушки в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вече настигна островите Корфу, Кефалония и Закинтос, фериботите от пристанищата Пирея, Рафина и Лаврион са спрени

Мощна метеорологична вълна връхлетя Гърция днес, като властите обявиха най-висока степен на опасност „Червен код" за редица райони в западната и южната част на страната. Националната метеорологична служба EMY предупреждава за „екстремно опасни явления", които включват проливни дъждове, интензивни гръмотевични бури и едри градушки.

Още от ранните часове бурята удари островите Корфу, Кефалония и Закинтос. Очаква се количествата на валежите да надхвърлят критичните норми, създавайки непосредствен риск от внезапни наводнения. Регионите Пелопонес и Епир са под засилено наблюдение поради опасност от свлачища в планинските райони и преливане на местни реки.

Ветровете ще достигнат скорост до 9-10 по Бофорт, което вече доведе до издаване на забрана за отплаване на фериботите от пристанищата Пирея, Рафина и Лаврион.

Генералният секретариат за Гражданска защита активира системата за спешни съобщения 112. Гражданите в засегнатите зони се призовават да избягват пътувания. Да не пресичат порои или подлези при никакви обстоятелства. Да обезопасят предмети по терасите и дворовете си, които могат да бъдат отнесени от силния вятър.

Прогнозите сочат, че бурята ще се придвижи на изток към Цикладите и Додеканезите до края на денонощието, като интензитетът се очаква да отслабне едва в ранните часове на утрешния ден.