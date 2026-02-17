Русия е изстреляла повече от 400 дрона и ракети към Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

краинските военновъздушни сили заявиха, че Русия е изстреляла 396 дрона и 29 ракети. ВВС на Киев допълниха, че от тях те са успели да свалят 25 ракети и 367 дрона, предаде Ройтерс.

Военновъздушните сили на Украйна допълниха, че четири балистични ракети и 18 дрона са поразили 13 различни обекта на територията на Украйна.

Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, съобщи в Телеграм, че Украйна е атакувала руска петролна рафинерия в Краснодарския край на Русия, съобщи Укринформ.

По думите му в резултат на нападението на територията на нефтопреработвателния завод е възникнал пожар, който продължава да гори. Коваленко допълни, че тази нощ "Русия предприе поредната масирана атака срещу нашата (на Украйна) инфраструктура, чието планиране беше известно предварително".

Тези вражески действия се предприемат паралелно с тристранната среща в Женева между руска, украинска и американска делегация за прекратяване на войната, каза Коваленко. На 12 февруари украинските сили удариха петролната рафинерия Ухта в руската република Коми, пише БТА.