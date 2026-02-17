Мъжът, убил двама на хокеен мач, публикувал зловещи послания дни преди това

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъжът, който застреля двама души по време на младежки хокеен мач в щата Rhode Island, е публикувал зловещи предупреждения в дните преди трагедията, съобщават местни медии, пише "Дейли мейл".

Профил в интернет, за който се смята, че принадлежи на 56-годишния Robert Dorgan, известен също с името Roberta Esposito, е споделил тревожно видео. На кадрите се вижда жена, която тича на пътека за бягане, докато зарежда пълнители за пистолет и се прицелва.

В друга публикация в социалната мрежа X профил с името „Roberta Dorgano" отправя заплаха, че ще „ПОЛУДЕЕ", докато защитава транссексуалната конгресменка Sarah McBride.

„Продължавайте да ни нападате. Но не се чудете защо ще ПОЛУДЕЕМ", гласи публикацията от неделя.

Само часове след стрелбата жена, представила се за дъщеря на нападателя, заяви пред телевизия WCVB, че той е имал психични проблеми.

„Той застреля семейството ми и сега е мъртъв", каза тя.

Съпругата на заподозрения, Rhonda Dorgano, която според информацията също е загинала при инцидента, е посочила в документи за развод, че съпругът ѝ проявявал „нарцистични и личностни разстройства".

Началникът на полицията в Pawtucket, Tina Goncalves, съобщи в понеделник вечерта, че Дорган е влязъл в ледената пързалка Dennis M Lynch Arena, за да гледа гимназиален хокеен мач. Около 14:30 часа той е открил огън по присъстващите.

Разследването по случая продължава. Мотивите за нападението все още се изясняват.