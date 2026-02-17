ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

20 души са пострадали при катастрофи, но няма заги...

Зеленски в Женева: Дипломация, основана на справедливост и сила, ще бъде по-ефективна

Володимир Зеленски Снимка: Ройтерс

Преди началото на тристранните преговори за прекратяване на войната в Украйна в Женева украинският президент Володимир Зеленски заяви, че дипломацията ще бъде по-ефективна, когато се основава на „справедливост и сила“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Силата на натиска върху Руската оедерация – натиск от санкции и стабилна, бърза подкрепа за украинската армия и наша въздушна защита“, написа той в социалните мрежи.

Руските и украинските преговарящи вече пристигнаха в Женева, където с посредничеството на американска делегация ще проведат нов кръг преговори за прекратяване на войната, отбеляза Франс прес.

