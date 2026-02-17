ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Испания ще разследва "Екс", "Meта" и "ТикТок" за ИИ съдържание с малтретиране на деца

ТикТок СНИМКА: Pixabay

Испанското правителство нареди на прокуратурата да разследва социалните медийни платформи "Екс", "Мета" и "ТикТок" за предполагаемо разпространение на материали със сексуално малтретиране на деца, генерирани от изкуствен интелект, каза премиерът Педро Санчес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Тези платформи подкопават психическото здраве, достойнството и правата на нашите деца", написа той в профила си в "Екс". "Държавата не може да позволи това. Безнаказаността на тези гиганти трябва да приключи."

По-рано този месец Санчес обяви няколко мерки, насочени към ограничаване на онлайн злоупотребите и защита на децата, включително предложение за забрана на достъпа до социални медийни платформи  за лица под 16-годишна възраст.

