Почина Били Стайнбърг, авторът на песента Like a Virgin, изпълнявана от Мадона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският композитор Били Стайнбърг, носител на награда „Грами“ и ключова фигура зад няколко хита, оглавили класациите, включително Like a Virgin на Мадона, почина на 75-годишна възраст, съобщава Би Би Си.

Семейството на Стайнбърг го описа като „визионер, предан съпруг, любящ баща и един от най-влиятелните композитори на своето време“.

Песните му са изпълнявани от Уитни Хюстън, Рой Орбисън, Селин Дион, Деми Ловато и The Bangles.

Адвокатът на Стайнбърг потвърди пред Би Би Си, че той е починал в Лос Анджелис след диагноза за рак.

Размишлявайки върху работата му, семейството на Стайнбърг каза, че „текстовете му често започват като дълбоко лични размисли, превърнали се в химни, в които милиони хора се разпознават“.

„Животът на Били Стайнбърг беше свидетелство за трайната сила на добре написаната песен и за идеята, че честността, когато е превърната в музика, може да ни надживее всички“, се казва в изявлението на семейството.

Те отбелязват, че през четиридесетгодишната си кариера Стайнбърг е получил множество награди в бранша, включително „Грами“ за работата си по албума на Селин Дион от 1996 г. Falling Into You. „Но най-близките му хора знаеха, че най-важното не е признанието, а магията да чуеш публиката да пее нещо, което някога е съществувало само в бележника му“, се казва още в изявлението, цитирано от БТА.

Роден като Уилям Стайнбърг, калифорнийският творец започва да си сътрудничи с вокалиста и композитор Том Кели в началото на 80-те години. Дуото допринася за няколко хитови сингъла и ръководи съществувалата за кратко рок група, наречена i-Ten.

Пробивът на Стайнбърг и Кели настъпва с албума Like a Virgin на Мадона от 1984 г., който достига номер едно в класацията Хот 100 на „Билборд" в САЩ и става заглавната песен на втория ѝ албум.

Двамата работят заедно и по други успешни хитове, сред които True Colors на Синди Лопър (1986), So Emotional на Уитни Хюстън (1987) и I Touch Myself на Divinyls (1990).

Стайнбърг продължава да пише песни в началото на 2000-те години, като Too Little Too Late на ДжоДжо и Give Your Heart a Break на Деми Ловато.

Залата на славата на композиторите, в която Стайнбърг е въведен през 2011 г., го описва като един от „най-успешните композитори“, чиито песни са се превърнали във „вечни класики“.