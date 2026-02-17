Хилъри Клинтън: Принц Андрю трябва да свидетелства по случая "Епстийн"

Бившият кандидат за президент на САЩ Хилъри Клинтън заяви, че всички, които са били призовани да свидетелстват по случая със сексуалния престъпник и финансист Джефри Епстийн, трябва да се явят пред комисия в Конгреса, включително бившият принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор, предадоха ДПА и БТА.

Хилъри и нейният съпруг - експрезидентът Бил Клинтън - са постигнали споразумение да дадат показания в разследването срещу Епстийн, след като застрашени от гласуване в Конгреса за неуважение към институцията.

В интервю за Би Би Си, на въпроса дали Андрю трябва да се яви пред Комисията за надзор на Камарата на представителите, Хилари Клинтън отговори: „Мисля, че всеки, който е призован да свидетелства, трябва да го направи."

Миналия месец министерството на правосъдието публикува милиони документи, свързани с разследването на Епстийн, но Хилъри Клинтън призова администрацията на Тръмп да направи публични всички останали документи. „Пуснете файловете", каза тя пред Би Би Си. „Те бавят нещата."

Хилъри Клинтън ще се яви пред Комисията за надзор на Камарата на представителите на 26 февруари, а на следващият ден съпругът ѝ ще стане първият бивш президент, принуден да свидетелства. Те призоваха изслушванията да бъдат публични, а не закрити. „Ще се явим, но смятаме, че би било по-добре да бъде публично, а не зад затворени врати", каза тя. „Нямаме какво да крием. Многократно сме призовавали за пълно оповестяване на тези файлове. Смятаме, че слънчевата светлина е най-добрият дезинфектант", допълни Клинтън.

Тя също каза, че се е срещала с бившата приятелка на Епстийн, Гилейн Максуел, която излежава 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и миналата седмица отказа да отговаря на въпроси, когато се яви дистанционно пред комисията „на няколко пъти".

Хирали - бивш държавен секретарка на САЩ, заяви, че тя и Бил Клинтън са използвани за отвличане на вниманието от администрацията на Тръмп.

В отговор президентът Доналд Тръмп заяви пред Би Би Си на борда на президентския самолет „Еър Форс Уан" (Air Force One) че е бил „оправдан" и че „Клинтън и много други демократи са били въвлечени" в разследването.