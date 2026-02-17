ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Връщат за ново разглеждане делото срещу Кристина, ...

Почина легендата на борбата за граждански права в САЩ Джеси Джаксън

4692
Джеси Джаксън Кадър: Инстаграм/ revjjackson

Джеси Джаксън, емблематична фигура на движението за граждански права в САЩ и бивш кандидат за президент, е починал на 84-годишна възраст, съобщи семейството му.

Причината за смъртта не се уточнява, но близките му посочват, че той е издъхнал спокойно, заобиколен от семейството си, предаде NBC.

В официално изявление семейството заявява: „Нашият баща беше лидер в служба на другите – не само за нашето семейство, но и за потиснатите, за хората без глас и за пренебрегваните по целия свят. Споделяхме го със света, а в замяна светът стана част от нашето разширено семейство. Неговата непоколебима вяра в справедливостта, равенството и любовта вдъхнови милиони. Молим всички да почетат паметта му, като продължат борбата за ценностите, на които той посвети живота си."

През 2017 г. Джаксън обяви, че страда от болестта на Паркинсон. В продължение на поне две години той е бил лекуван амбулаторно в Northwestern Medicine в Чикаго, преди публично да съобщи диагнозата си, пише "Дейли мейл".

Джеси Джаксън Кадър: Инстаграм/ revjjackson

