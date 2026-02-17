Русия е нанесла "масиран удар" по военни и енергийни съоръжения в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



"Масиран удар" по военнопромишлени и енергийни съоръжения в Украйна са нанесли руските войски, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС и БТА.

Това става в момент, когато двете страни се готвят да възобновят мирните преговори в Женева, отбелязва Ройтерс.

По-рано украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е атакувала Украйна тази нощ с 396 дрона и 29 ракети. Украинските военни са свалили 25 от ракетите и 367 дрона. Четири балистични ракети и 18 дрона са поразили 13 различни цели в Украйна.