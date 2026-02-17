Транссексуален баща е стрелял на мача по хокей в САЩ (Снимки)

56-годишният мъж е сочен от властите като извършител на стрелбата, при която загинаха двама души, а трима бяха ранени тежко по време на мач по хокей в град Паутъкет, щата Роуд Айлънд. След нападението той е сложил край на живота си, съобщиха разследващите, пише "Дейли мейл".
По информация от съдебни документи и местни медии, мъжът е имал дългогодишни конфликти със свои близки, включително спорове, свързани с въпроси за полова идентичност. Още през 2020 г. той е подавал сигнали до полицията за заплахи от страна на членове на семейството си.
Според наличната информация и съдебни документи, Робърт Дорган е заявявал пред полицията, че е преминал през операция за смяна на пола и е използвал името Роберта Еспосито.
Жена, която твърди, че е дъщеря на Дорган, каза, че баща ѝ е имал различни „проблеми с психичното здраве".
Разследването по случая продължава, като към момента властите изясняват всички обстоятелства около трагедията и точния мотив за престъплението.
