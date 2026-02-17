Започнаха преговорите между САЩ и Иран за ядрената програма на Техеран в Женева

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Непреки преговори в Женева започнаха днес САЩ и Иран по дългогодишния си спор около ядрената програма на Техеран, докато САЩ струпват военни сили в Близкия изток. Висш ирански представител заяви, че преговорите зависят от това дали Вашингтон ще се въздържа от нереалистични изисквания, предадоха Ройтерс , Франс прес и БТА.

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще вземат участие в преговорите, организирани с посредничеството на Оман, съобщи за Ройтерс източник, запознат с въпроса, заедно с иранския външен министър Абас Арагчи.

Американският президент Доналд Тръмп каза, че ще участва "непряко" в преговорите в Женева и че според него Техеран иска да сключи споразумение.

"Не мисля, че те искат последствията от несключването на сделка", заяви Тръмп пред репортери на борда на "Еър Форс 1" в понеделник. "Можехме да сключим сделка, вместо да изпратим Бе-2 (стратегически бомбардировач B-2 - бел. ред.), за да унищожим ядрения им потенциал. А ние трябваше да изпратим Бе-2."

Вашингтон от години се опитва да попречи на иранското правителство да придобие ядрени оръжия, отбелязва ДПА.

Техеран, който категорично отрича твърденията, че се стреми да разработи ядрени оръжия, даде знак, че е готов да ограничи гражданската си ядрена програма в замяна на отмяната на строгите икономически санкции от страна на САЩ.

Иран обаче заяви, че няма да преговаря по други въпроси, като например намаляване на ракетния си арсенал или прекратяване на подкрепата за въоръжени групировки като "Хамас" и "Хизбула".

Преговорите се провеждат на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Техеран, след като иранските сили за сигурност брутално потушиха вълната от протести през януари, при които според съобщенията загинаха хиляди хора, отбелязват агенциите.