Десетки хиляди останаха без ток и вода в Одеса след нощните удари на Русия

След ударите с дронове през изминалата нощ десетки хиляди жители на Одеса останаха без отопление и водоснабдяване, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация.

„След нощните удари с дронове десетки хиляди жители на града остават без отопление и водоснабдяване. Всички необходими служби работят непрекъснато. Първият приоритет е възстановяването на електроснабдяването на критичните инфраструктурни обекти", написа Сергий Лисак в канала си в „Телеграм".

По данни на „Одеските електромрежи" на ДТЕК щетите по енергийната инфраструктура са изключително сериозни и ремонтът ще отнеме продължително време, посочва Лисак.

„Поради прекъсване на електроснабдяването на съоръженията на водоснабдителната система потребителите в Киевския и в част от Хаджибейския район на Одеса, както и в близките села Лиманка и Червоний Хутор, жилищния комплекс „Райдужний", жилищните комплекси „Савиньон 1–5", „Чорноморка" и „Таирово" остават без водоснабдяване", съобщи одеският оператор „Инфоксводоканал" в „Телеграм".

Възможни са и спад на налягането и прекъсвания на водоподаването по горните етажи при част от потребителите в Хаджибейския и Приморския район, допълват от „Инфоксводоканал".

Енергетици работят по възстановяване на електроснабдяването, след което водоподаването ще се нормализира.

По информация на Одеската градска военна администрация е организирано доставяне на техническа вода в районите без водоснабдяване. Следи се ситуацията и температурният режим в учебните заведения. Болниците работят в нормален режим.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район, посочва БТА.