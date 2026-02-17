Зеленски: Русия изчисли атаката така, че да нанесе максимални щети на енергийния ни сектор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



Мащабна комбинирана атака, умишлено изчислена да нанесе максимално тежки щети на украинската енергийна инфраструктура, извършиха руските сили, написа украинският президент Володимир Зеленски в публикация във „Фейсбук", цитирана от Укринформ и БТА.

Той отбеляза, че работата на спасителите и ремонтните екипи продължава в много региони на страната след масираната руска атака.

„Това бе комбиниран удар, умишлено изчислен да нанесе възможно най-големи щети на нашия енергиен сектор. Бяха използвани почти 400 дрона и 29 ракети от различни типове, включително балистични. Значителен брой бяха свалени, но за съжаление имаше и попадения", каза Зеленски.

Десетки хиляди хора в Одеса са без отопление и вода след удара с дронове. Всички необходими служби работят, за да им помогнат. Общо 12 области бяха взети на прицел и за съжаление постъпи информация за девет ранени, включително деца. Повече от десет жилищни сгради и железопътна инфраструктура бяха повредени, заяви украинският президент.

Той подчерта, че партньорите на Украйна трябва да отговорят на всички тези удари срещу живота.

„От Русия трябва да бъде потърсена отговорност за агресията ѝ. Нашата дипломация ще бъде по-ефективна, ако има справедливост и сила. Сила на натиск срещу Руската федерация – санкционен натиск и стабилна, бърза подкрепа за украинската армия и нашата противовъздушна отбрана. За да бъде истински и справедлив мирът, действията трябва да са насочени срещу единствения източник на тази агресия – защото Москва е тази, която продължава с убийствата, масираните атаки и нападения", добави Зеленски.

Според Укринформ украинските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали 25 ракети и 367 дрона от различни типове, използвани от руските сили за снощната атака срещу Украйна.