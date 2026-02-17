Неочакван спад на икономическото доверие в Германия през февруари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



Понижава се икономическото доверие в Германия през февруари и това е неочаквано след силното възстановяване в началото на годината, сочат резултатите от проучването на финансовите пазари на института Цет Е Ве (ZEW), оповестени днес и цитирани от ДПА и БТА.

Индексът на икономическите настроения спада до 58,3 пункта през февруари спрямо 59,6 пункта през януари, когато беше достигнато най-високото равнище от юли 2021 година. Анализаторите очакваха показателят да се повиши до 65,2 пункта.

В същото време оценката за текущата икономическа ситуация продължава да се подобрява. Съответният индекс се повишава до минус 65,9 пункта при минус 72,7 пункта месец по-рано. Пазарните очаквания бяха за стойност от минус 65,7 пункта.

„Индексът на Цет Е Ве остава стабилен", заяви президентът на института Ахим Вамбах. „Германската икономика навлезе в фаза на възстановяване, макар и крехка", допълва той.

Вамбах обаче предупреждава, че пред страната остават значителни структурни предизвикателства, особено в промишлеността и при частните инвестиции. Според него предстоящите реформи в системата за социално осигуряване трябва да бъдат използвани за повишаване на привлекателността на Германия като място за бизнес.

През февруари секторите, ориентирани към износ, отбелязват умерено до силно подобрение. Най-осезаем напредък се отчита в химическата и фармацевтичната промишленост, производството на стомана и метали, както и в машиностроенето.

Проучването показва също, че перспективите за частното потребление се подобряват въпреки продължаващата несигурност.

Отрицателно развитие обаче се отчита при банките, застрахователния сектор и информационните технологии.

Икономическото доверие в еврозоната също отслабва през февруари. Индексът на икономическите настроения спада до 39,4 пункта от 40,8 пункта през януари, докато индексът за текущата ситуация се повишава до минус 13,6 пункта при минус 18,1 пункта месец по-рано.