Белгия привика американския посланик, обвинил страната в антисемитизъм

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Белгия извика днес на среща американския посланик, за да му бъде връчена протестна нота заради публикация в социалните медии. В нея той обвини страната в антисемитско преследване на белгийските евреи, предаде Асошиейтед прес, като се позова на външния министър на кралството, пише БТА.

„Определянето на Белгия като антисемитска страна не само е погрешно, но е и опасна дезинформация, която подкопава истинската борба срещу омразата", заяви белгийският външен министър Максим Прево в публикация в платформата „Екс" вчера. Това представлява необичайна мярка в отношенията между традиционно близки съюзници.

„Посланикът, акредитиран в Белгия, има отговорността да уважава нашите институции, нашите избрани представители и независимостта на нашата съдебна система", заяви Прево. „Личните нападки срещу белгийски министър и намесата в съдебни въпроси нарушават основните дипломатически норми."

Националната телевизия VRT съобщи, че белгийските власти разследват дали трима мъже в Антверпен са извършвали еврейския обичай обрязване без сертифицирано медицинско обучение.

Американският посланик Бил Уайт заяви в публикация в „Екс" , че това разследване е „неприемливо тормозене на еврейската общност тук в Антверпен и в Белгия".

Уайт заяви, че ще посети тримата обвинени мъже в Антверпен и помоли белгийския министър на здравеопазването да се присъедини към него. „Трябва да приемете законова разпоредба, която да позволява на еврейските религиозни мохели да изпълняват задълженията си тук, в Белгия", каза той, използвайки еврейски термин за еврейски служител, обучен в обрязването, което е основен принцип на вярата.

Без този ритуал евреите обикновено не могат да имат бар мицва, еврейска сватба или да бъдат погребани в еврейско гробище.

Прево заяви, че „белгийското законодателство разрешава ритуалното обрязване, когато се извършва от квалифициран лекар при строги стандарти за здраве и безопасност" и че няма да коментира текущото разследване.