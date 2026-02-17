Съюзник на Путин: Може да използваме военноморския си флот, за да спре задържането на руски кораби

Русия би могла да използва военноморския си флот, за да попречи на европейските сили да задържат нейни кораби и може да предприеме мерки срещу европейските кораби в случай на задържане на руски кораби, заяви днес съветникът на Кремъл Николай Патрушев, цитиран от Ройтерс и БТА.

Западните страни се опитват да парализират руската икономика чрез санкции и през последните месеци се опитват да блокират петролни танкери, за които се подозира, че участват в транспорта на руски петрол. Миналия месец САЩ задържаха плаващ под руски флаг петролен танкер като част от усилията си за ограничаване на износа на петрол на Венецуела.

Патрушев, който е близък съюзник на президента Владимир Путин, заяви, че Русия трябва да даде суров отговор на тези действия, особено що се отнася до Великобритания, Франция и балтийските страни.

„Ако не им дадем твърд отпор, британците, французите и дори балтийците скоро ще станат толкова арогантни, че ще се опитат да блокират достъпа на нашата страна до морето, най-малкото в Атлантическия басейн", каза Патрушев, който е председател на Морската колегия на Руската федерация.

„В основните морски райони, включително тези далеч от Русия, трябва да бъдат разположени за постоянно значителни сили – сили, способни да охладят страстите на западните пирати", добави той.

Патрушев каза още, че според Русия НАТО планира блокада на руския анклав Калининград на брега на Балтийско море.

„Всеки опит за морска блокада на нашата страна е напълно незаконен от гледна точка на международното право и концепцията за „сенчест флот", която представители на ЕС изтъкват при всяка възможност, е юридическа фикция", заяви той.

Терминът „сенчест флот" се използва за плавателни съдове, които според Запада се използват от Русия за избягване на санкции, отбелязва Ройтерс.

„Изпълнявайки планове за морска блокада, европейците съзнателно осъществяват сценарий за военна ескалация, изпитват границите на нашето търпение и провокират активни ответни мерки", заяви Патрушев, цитиран от ТАСС.

„Ако тази ситуация не бъде решена по мирен път, блокадата ще бъде пробита и елиминирана от военноморския флот", предупреди той и допълни: „Да не забравяме, че много кораби плават под европейски флагове в моретата. На нас също може да ни стане интересно какво превозват те и накъде".