Двама са убити при взрив във военен обект в руската Ленинградска област

Взрив Снимка: Pixabay

Двама души бяха убити при взрив във военен обект в град Сертолово в руската Ленинградска област, предаде Ройтерс, като се позована местните власти и на канала „Маш“ в приложението „Телеграм“.

Губернаторът на областта Александър Дрожденко съобщи, че взривът е бил в сграда на военната полиция. Той не предостави повече подробности, пише БТА.

„Наредих на силите за сигурност да помогнат на въоръжените сили за разчистване на отломките и за спасяване на ранените при срутването на сграда на военната полиция на територията на военно подразделение в Сертолово“, каза Дрожденко.

Според „Маш“ е възможно четирима души да са затрупани под отломките.

