Домбровскис: Очаквам да приключим следващата седмица процедурите за отпускането на 90 млрд. евро заем за Украйна

Следващата седмица очаквам да приключат процедурите, свързани с отпускането на заем за 90 милиарда евро за Украйна, съобщи еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис на пресконференция след днешното заседание на финансовите министри от ЕС в Брюксел.

Той посочи, че днес е запознал своите европейски колеги с подготовката за осигуряването на средствата и поясни, че изплащането на сумите се предвижда да започне от второто тримесечие на тази година. Домбровскис отбеляза, че миналата седмица Европейският парламент също даде своето съгласие за допълнителна финансова подкрепа за Киев.

Европейската комисия предложи разширяване на санкциите срещу Русия и призоваваме за бързо одобрение, каза еврокомисарят. По-рано днес говорител на ЕК потвърди очакването на институцията допълнителните санкции да бъдат одобрени до навършването на четвъртата година от руското нахлуване в Украйна на 24 февруари.