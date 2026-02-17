Европейската комисия разследва "Шейн"

Европейската комисия съобщи, че започва разследване срещу китайската марка за "бърза" мода "Шейн" (Shein) по съмнения за нарушения на законодателството на ЕС за цифровите услуги. Комисията уточнява, че дружеството използва пристрастяващ дизайн на системата за препоръки при пазаруване онлайн, не осигурява прозрачност на тези препоръки и продава незаконни стоки, включително материали за сексуално насилие над деца.

Започването на на официално производство дава правомощия на ЕК да предприеме допълнителни стъпки, включително да наложи временни мерки или да вземе решение за несъответствие с изискванията на европейското законодателство, се пояснява в съобщението. Правото на ЕС не поставя срокове за прекратяване на проверката. Продължителността на разследването зависи от сложността на случая, степента на сътрудничество между комисията и проверяваното дружество, упражняването на правото на защита, се допълва в текста.

ЕК е решила да започне разследването след получените отговори по предварителни въпроси, зададени на "Шейн", както и на основата на допълнителна информация. Първоначалната проверка срещу дружеството бе предприета през юни 2024 г., а през февруари и ноември миналата година комисията е поискала повече информация за защитата на потребителите и непълнолетните, се посочва в съобщението.