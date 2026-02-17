ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започнаха тристранните преговори за прекратяване на войната в Украйна

Преговорите в Женева между руската, украинската и американската делегация започнаха в ранния следобед днес Снимка: Pixabay

Преговорите в Женева между руската, украинската и американската делегация започнаха в ранния следобед днес, съобщиха ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров и източник от руския екип, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Започваме новия кръг преговори в тристранен формат – Украйна, САЩ и Русия“, написа във Фейсбук бившият министър на отбраната Рустем Умеров.

Информацията бе потвърдена пред журналисти и от представител на руската делегация.

Той отбеляза, че украинската делегация има „рамка (за преговорите), одобрена от президента на Украйна и с ясен мандат".

„Сигурността и хуманитарните въпроси са на дневен ред. Работим конструктивно, фокусирано и без излишни очаквания. Нашата задача е максимално да напреднем към тези решения, които могат да доведат трайния мир по-близо", отбеляза Умеров и благодари на САЩ за ангажираността и последователната работа в преговорния процес, както и на Швейцария за организирането и осигуряването на условията за провеждане на срещите.

Швейцарският външен министър Иняцио Касис присъства на откриването на тристранните преговори в качеството си на представител на страната домакин, съобщи ТАСС.

