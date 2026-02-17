ЕС добави островите Търкс и Кайкос и Виетнам в черния списък на данъчните убежища

Европейският съюз добави днес островите Търкс и Кайкос, както и Виетнам към списък на страните, смятани за данъчни убежища. Това се посочва в изявление на среща на министрите на финансите на страните от ЕС, предаде Ройтерс. В същото време от списъка са извадени Фиджи, Самоа и Тринидад и Тобаго.

След промените в списъка на ЕС вече фигурират 10 държави и юрисдикции - Американска Самоа, Ангила, Гуам, Палау, Панама, Русия, островите Търкс и Кайкос, Американските Вирджински острови, Вануату и Виетнам, пише БТА.

„Списъкът е част от усилията на ЕС за насърчаване на справедливите данъчни практики в световен мащаб. В него са включени държави, които не спазват договорените международни данъчни стандарти или не са изпълнили ангажиментите си в областта на справедливите данъчни практики в определен срок“, пише в изявлението.

Държавите и юрисдикциите, които фигурират в черния списък на ЕС, са изправени пред репутационни щети, засилен контрол върху финансовите им трансакции и риск от загуба на средства от ЕС.