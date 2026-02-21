Раждането на шпионажа

От дегизирания като роб Одисей, през шпионската мрежа на асирийците и египетското тайно мастило, до китайските двойни агенти и римските разузнавачи

Хилядолетия наред хората са се опитвали да разберат какво замисля врагът им, за да го победят. Неслучайно шпионската професия е също толкова стара, колкото и най-древната в света. Днес техниките на разузнаването са много по-усъвършенствани в сравнение с преди 3000 г., но желанието да се събира тайно информация не се е променило. За целта на операцията във венецуелската столица Каракас по залавянето на президента Николас Мадуро ЦРУ проучва месеци наред навиците му. Агентите са се инфилтрирали дълбоко в латиноамериканската страна. И научават толкова много, че правят възможен този дързък арест на чужда територия. Информацията е по-ценна от златото. А добиването й е истинско изкуство. Затова в няколко броя в списание "Космос" ще ви разкажем как се ражда шпионажът и как се променя през вековете.

Всъщност

първият човек, който действа под прикритие, според изследователите е Одисей.

В Омировата „Илиада" (IX - VIII век пр. Хр.) той се предрешава като просяк, за да влезе незабелязано в Троя и да помогне на ахейците да я превземат. Макар да е литературен герой, фактът, че поетът го „дегизира", показва, че шпионирането е познато от дълбока древност.

Поетът решава да го покаже като човек с много лица, който умее да предвижда реакциите на другите и да манипулира информацията - все важни изисквания за успешния разузнавач. Прониквайки под прикритието на просяк, Одисей разбира къде отбраната на града може да бъде пробита. Царят на Итака измисля легендарния Троянски кон, чрез който ахейците да проникнат в Троя незабелязано. И до днес това е синоним на подмолен начин да влезеш тайно при противника. Одисей измисля легендарния Троянски кон, чрез който ахейците да проникнат в Троя незабелязано. СНИМКА: АРХИВ

"Просякът" предлага да подарят гигантски дървен кон на троянците уж в знак на помирение, а чрез него в града да се вмъкнат ахейците. Помага му войникът Синон, който е трябвало да ги накара да повярват, че е дезертирал и че конят ще ги пази. Според мита е бил толкова красноречив, че ги е убедил да разрушат част от стените, за да вкарат вътре гигантската фигура. Синон също е древен шпионин - с помощта на Одисей си е изградил фалшива история. Когато троянците вече са порядъчно пияни, празнувайки отстъплението на противника след 10-годишна война, техните врагове излизат от прикритието си и превземат Троя.