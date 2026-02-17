Проведоха нова операция по задържане на турски звезди заради съмнения за наркотици

Турските власти са провели днес поредна операция по задържане на известни личности, част от започналата в края на миналата година мащабна кампания срещу употребата на наркотици в развлекателната индустрия, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“, позовавайки се на съобщение на Главната прокуратура на Истанбул.

От съобщението става ясно, че днес са задържани общо 19 лица, обвинени в „притежание, употреба и разпространение на наркотични или упойващи вещества“. Сред тях са поп певецът Мурат Далкълъч, модният дизайнер и стилист Кемал Догулу, рок музикантът Каан Тангьозе, актьорът Исмаил Хаджъоглу и боксьорът Адем Кълъчджъ, както и бизнесмените Муратан Курт и Наилджан Курт, съдружници в хранителната компания „Зюбер“ (Züber), пише БТА.

През октомври м.г. 19 известни личности от Турция, сред които певиците Хадисе Ачъкьоз, Ирем Дериджи, инфлуенсърите Дилян Полат, Енгин Полат, Дуйгу Йозаслан Мутаф, актьорите Кубилай Ака, Каан Йълдъръм, Мерт Язъджъоглу, актрисите Беррак Тюзюнтач, Демет Евгар Бабаташ, Зейнеп Мерич Арал Кескин и Йозге Йозпиринчиджи, бяха откарани в жандармерията, за да дадат показания и кръвни проби заради съмнения за употреба на незаконни вещества.

Турската поп певица Алейна Тилки, популярната създателка на съдържание Данла Билич и актрисата Ирем Сак също бяха задържани при подобна операция, проведена на 18 декември м.г. в Истанбул. В рамките на кампанията през същия месец бяха задържани още турският продуцент Тимур Савджъ, известен със сериалите си „Мечтата на Ешреф“ (Eşref Rüya), „Мечтатели“ (Kavak Yelleri), „Разузнаване“ (Teşkilat) и „Великолепният век“ (Muhteşem Yüzyıl), както и президентът на истанбулския спортен клуб Фенербахче Садеттин Саран, който впоследствие даде положителен резултат от проба за наркотици.

От началото на 2026 г. властите в Турция продължиха кампанията си, като сред задържаните миналия месец бяха популярният актьор Джан Яман, певицата Емел Мюфгюоглу, актьорът Октай Кайнарджа, бившата волейболистка Деря Чайърган и бившият футболист Юмит Каран.