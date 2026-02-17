ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стути се мина за въглища в Турция, двама загинаха и един е ранен

2052
Мина СНИМКА: Pixabay

Двама миньори са загинали, а един е ранен след срутване в частна въглищна мина в град Килимли, окръг Зонгулдак (Северозападна Турция) тази нощ, съобщава сайтът Хаберлер, цитиран от БТА.

По информация на медията двамата загинали работници са били на 60 и 46 години, а раненият им колега – на 31.

За момента причината за срутването не е установена, като по случая е започнато съдебно разследване. По информация на валийството на Зонгулдак в разследването участват двама прокурори и екип от минни инженери, назначени от турското министерство на правосъдието, както и главен инспектор от турския Държавен осигурителен институт.

