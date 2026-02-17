Научноизследователският ни кораб отплава от Антарктида

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) отплава днес от Антарктида.

Командирът на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ Камен Недков пожела успешно плаване на командира на НИК 421 кап. II ранг Радко Муевски и му благодари за сътрудничеството при логистични и научни дейности през 34-тата българска антарктическа експедиция. Кап. Муевски пожела успешно приключване на сезона на базата.

След като натовари група от учени и логистици на борда, корабът отплава по дългия път към дома. По пътя корабът ще спре в Комодоро Ривадавия, Аржентина, където ще бъде посрещнат от българската общност.

На българската антарктическа база продължават логистичните дейности, като се очаква през следващия месец да бъдат осъществени още научни проекти, включително съвместно с португалски учени.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.