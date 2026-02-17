Иран пак плаши да затвори Ормузкия проток, през който минава 1/5 от световния петрол (Обзор)

Напрежението между Иран и САЩ не спада дори когато дипломатически мисии на двете страни разговарят.

Докато във вторник в Женева имаше преговори за иранската ядрена програма, Техеран проведе военни учения в Ормузкия проток. Твърди се, че в тях са се включили Русия и Китай. Заради ученията част от протока остана временно затворен, но това не се отрази на цените на петрола.

Ако Ормуз затвори за постоянно обаче, ситуацията с доставките на петрол ще е коренно различна. А за такъв сценарий заговори командирът на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция - адмирал Алиреза Тангсири. Докато наблюдаваше ученията, Тангсири обяви: “Решението за затваряне на Ормузкия проток се взема от висшето ръководство и като военнослужещ заявявам, че сме готови да го направим”.

Протокът се смята за най-ключовата стратегическа морска артерия за световния енергиен пазар, като свързва Персийския и Оманския залив. Ако бъде блокиран изцяло, както Иран е заплашвал в миналото, последиците за световната търговия могат да са пагубни, най-малко защото цените на петрола ще скочат.

Според данни на Администрацията за енергийна информация (EIA) за 2024 г. средно на ден през Ормузкия проток са преминавали по 20 млн. барела петрол, което е над 1/5 от световните доставки. Морската артерия е ключова и за експорта на втечнен газ (LNG) - 20% от световните доставки минават оттам, а по-голямата част от тях идва от Катар и ОАЕ.

Иран неведнъж е заплашвал да затвори протока в отговор на санкции или политически натиск. В средата на 2025 г. парламентът в Техеран даде зелена светлина за това след ударите на САЩ по иранските ядрени обекти, но протокът остана отворен.

В ядрените преговори в Женева се включиха зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър и емисарят Стив Уиткоф. Иран бе представен от външния министър Абас Арагчи, а посредник беше Оман. Очакваше се непряко включване и на самия американски президент. Неведнъж Тръмп е предупреждавал Иран, че ако откаже сделка, може да очаква по-мощна атака от миналогодишната.

В отговор аятолах Али Хаменей предупреди Тръмп, че и той като свои предшественици няма да успее да унищожи Техеран.

