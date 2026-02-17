Активисти от крайната левица са заподозрени за убийството на националист във Франция

Във Франция установиха самоличностите на заподозрени за убийството на активиста от националистическите среди Кентан Дьоранк, който бе пребит по време на конференция в Лион миналата седмица, предаде Франс прес.
Част от заподозрените са свързани с крайната левица.
Прокуратурата на Лион потвърди пред Франс прес, че самоличността на част от заподозрените е установена. За момента не е задържан никой.
Разследването продължава, за да бъдат идентифицирани всички присъстващи по време на побоя и тяхната връзка със случилото се.
Младият Дьоранк почина в събота от раните си, след като бе пребит от най-малко шестима души с маски и качулки, съобщава БТА.
Дьоранк е бил натоварен със задачата да се грижи за сигурността на няколко представители на крайнодясно движение, дошли на демонстрация срещу конференция на евродепутатката от крайнолявата партия "Непокорна Франция" Рима Хасан.