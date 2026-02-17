ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Летище Истанбул отчита рекордните близо 1500 полет...

Активисти от крайната левица са заподозрени за убийството на националист във Франция

Франция Снимка: pixabay

Във Франция установиха самоличностите на заподозрени за убийството на активиста от националистическите среди Кентан Дьоранк, който бе пребит по време на конференция в Лион миналата седмица, предаде Франс прес.

Част от заподозрените са свързани с крайната левица.

Прокуратурата на Лион потвърди пред Франс прес, че самоличността на част от заподозрените е установена. За момента не е задържан никой.

Разследването продължава, за да бъдат идентифицирани всички присъстващи по време на побоя и тяхната връзка със случилото се.

Младият Дьоранк почина в събота от раните си, след като бе пребит от най-малко шестима души с маски и качулки, съобщава БТА.

Дьоранк е бил натоварен със задачата да се грижи за сигурността на няколко представители на крайнодясно движение, дошли на демонстрация срещу конференция на евродепутатката от крайнолявата партия "Непокорна Франция" Рима Хасан.

