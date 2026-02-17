Хиляди студенти съдят английски университети за лошо обучение по време на COVID-19

Сред потърпевшите има и българи, които могат да предявят иск до септември

Десетки университети във Великобритания са изправени пред съдебни действия от свои бивши и настоящи възпитаници за некачествено обучение по време на пандемията от коронавирус. До момента в общия иск са се включили над 170 хил. студенти, като адвокатската група, която ги представлява, вече е постигнала и първа победа.

От Student Group Claim съобщиха, че са сключили извънсъдебно споразумение с Юнивърсити колидж - Лондон, което засяга 6000 души. Това се е случило дни преди да стартира процесът срещу вуза и е проправило път за мащабни съдебни действия в целия сектор.

Писма с предварителни искове са изпратени до още 36 висши учебни заведения, сред които университетите в Бат, Бристъл, Кардиф, Ексетър, Импириъл Колидж - Лондон, Лийдс, Ливърпул, Рединк и Уоруик. Те касаят учебните години между 2019 г. и 2022 г., когато в тях се обучаваха и десетки българи, разчитайки все още на по-ниски такси и студентски заеми, действащи преди Брекзит.

Адвокатите твърдят, че студентите са плащали годишно над 9000 паунда за присъствено обучение и пълен достъп до университетските съоръжения, но наложените заради COVID-19 ограничения са довели до затваряне на кампусите и преместване на курсовете онлайн. Това обаче не се е отразило на таксите, които

за дистанционно следване са между 25 и 50% по-ниски

Затова те смятат, че клиентите им заслужават “справедливо финансово обезщетение”. Какъв може да бъде неговият размер, не се съобщава, но някои от английските медии са разбрали, че става въпрос за до 5000 паунда.

От сайта на Student Group Claim става ясно, че те ще продължат да събират молби на засегнати студенти от пандемията до септември. Адвокатите, които ще ги представляват, не искат предварително заплащане. Те ще получат такса от обезщетението, което успеят да постигнат.

Колективният иск се води по закона за потребителите, който дава право на компенсация, когато получаваш по-некачествена услуга от тази, за която си платил.

“Опитваме се да поправим една от най-големите несправедливости, произлезли от пандемията. Много е просто, според английското право, ако сте платили за петзвездна почивка, а сте получили еднозвездна, имате право на обезщетение”, коментира Шаймън Голдуотър от адвокатската група, която представлява студентите. По думите му някои от тях е трябвало да вземат пари назаем с високи лихвени проценти, за да финансират обучение, което е било съсипано заради онлайн курсове и без практически занятия. Голяма част от работодателите на Острова изискват да имаш и някакъв професионален опит освен университетска диплома, който следвалите дистанционно не притежават и затова се представят по-лошо на конкурсите за започване на работа.

28-годишната Джорджия Джонсън разказа пред Би Би Си, че не се е чувствала уверена да работи като учител, когато е завършила онлайн през 2022 г. Затова е станала асистент-преподавател, печелейки почти наполовина от това, което е знаела, че ще е учителската ѝ заплата, докато е следвала. Заради влошено психично здраве дори е

трябвало да направи едногодишна пауза в обучението си

Говорител на Universities UK, която представлява 142 висши учебни заведения в Обединеното кралство, заяви, че университетите, както и други сектори са следвали правителствените насоки по време на пандемията, което е наложило затварянето на кампусите и въвеждане на онлайн обучение за всички студенти. Някои от тях са намалили таксите за определен период, но не всички са успели да предложат такава опция заради финансовото си състояние.