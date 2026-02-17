Иран и САЩ са постигнали напредък на ядрените преговори в Женева

Иран и САЩ са постигнали взаимно съгласие за "ръководните принципи" на днешния втори кръг на ядрените преговори в Женева, но остават още нерешени въпроси, каза иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс.

"Успяхме да постигнем широко съгласие по редица ръководни принципи, въз основа на които ще продължим напред и ще започнем да работим по текста на потенциално споразумение", заяви Арагчи пред държавната телевизия, като определи днешния кръг на преговорите като "по-конструктивен" от този на 6 февруари в Оман.

"Договорено беше, че двете страни ще продължат работата си по проектите на текстовете", след което "ще бъде определена дата за трети кръг на разговорите", добави той, цитиран от Франс прес и БТА.

Напредъкът не означава, че скоро ще бъде постигнато споразумение, но е положено началото на пътя към договарянето на такова, съобщиха иранските медии след разговорите.

Държавните медии в Техеран посочиха по-рано днес, че Иран временно ще затвори за движение в продължение на няколко часа част от Ормузкия проток от "съображения за сигурност" в момент, когато иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция провежда там военно учение, отбелязва Ройтерс.