Украинската армия държи позициите в Купянск, руснаците се опитват да напреднат пеша

Украинската армия увери, че държи позициите си на Купянското направление.

Украинските войски държат обозначените си отбранителни позиции на Купянското направление въпреки опитите на руската армия да подобри своето тактическо положение, предаде Укринформ.

В публикувано във "Фейсбук" изявление на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), пише, че "врагът се стреми да напредне най-вече пеша, като се възползва от трудните метеорологични условия и (спецификите на) терена, за да се приближи тайно до позициите на (ВСУ). Но благодарение на координираната работа на въздушното разузнаване, наблюдателните пунктове и бойните части движенията на нашествениците се откриват предварително.", цитира БТА.

Купянск, в Харковска област, Североизточна Украйна, е сред основните цели на Москва в този момент. Градът вече бе превзет от руската армия малко след пълномащабната инвазия през февруари 2022 г., но отвоюван от ВСУ при контраофанзивата им през есента на същата година.

Русия редовно съобщава за превзети села в източни украински области, където напредва бавно, но методично. За сметка на това тя отдавна не е установявала контрол над някой по-голям украински град, като в момента, на фона на студена вълна, се водят ожесточени сражения за Купянск и Покровск, в съседната източна Донецка област.

Вчера Укринформ предаде, позовайвайки се на украински военен говорител, че ВСУ контролират южните покрайнини на Вовчанс, но градът е почти напълно разрушен и руската армия продължава настъпателните си действия.

Вовчанск също се намира в Харковска област. Той отстои на няколко километра от границата с Русия при Белгородска област.

Този руски регион редовно е обстрелван от украинската армия.

Днес местните власти съобщиха, цитирани от ТАСС, за един убит мъж при атака с дрон срещу автомобил.

В резултат на нападенията в редица населени места в Белгородска област няма ток, тъй като енергийната инфраструктура е частично повредена. Министерството на извънредните ситуации съобщи, цитирано от ТАСС, че ще достави 176 преносими електростанции, за да помогне на местните жители в условията на ниски температури.

В Белгород температурата сега е -10 градуса по Целзий.

Генералният щаб на ВСУ съобщи в редовната си сводка, че вчера е имало 201 сражения, предаде още Укринформ. Най-ожесточени са били боевете в района на Покровск и на град Гуляйполе в югоизточната Запорожка област.

В Женева днес започна поредният кръг от тристранните преговори между Украйна, Русия и САЩ за слагане на край на войната - броени дни преди да се навършат четири години от нейното начало.