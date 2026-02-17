Протестиращи в Ливан блокираха основни пътища в Бейрут

Протестиращи в Ливан блокираха днес основни пътища в района на Бейрут, след като ливанското правителство одобри нови акцизи и данъци, увеличаващи цените на горивата и други продукти, за да финансират повишения на заплатите на държавните служители, предаде Асошиейтед прес.

Вчера кабинетът одобри данък от 300 000 ливански лири (около 3,30 долара) за всеки 20 литра бензин. Дизеловото гориво бе освободено от новия акциз, тъй като повечето ливанци са зависими от него, защото го използват за работа на частни генератори поради сериозния недостиг на електричество от държавната мрежа, съобщи БТА.

Правителството също така се съгласи да увеличи ДДС върху всички продукти, които вече са обложени, от 11% на 12%, като парламентът тепърва трябва да одобри това увеличение.

Повишаването на данъците е предназначено да обезпечи увеличението на заплатите и пенсиите на държавните служители, след като заплатите им загубиха стойност при валутния колапс от 2019 г., като увеличението ще им даде еквивалента на допълнителни заплати за още 6 месеца. Министърът на информацията Пол Моркос заяви, че повишаването на заплатите се оценява на около 800 милиона долара.

Въпреки че Ливан разполага с едни от най-големите златни резерви в Близкия изток, страната страда от продължаваща инфлация и широко разпространена корупция. Ливан също така претърпя щети за около 11 милиарда долара по време на войната през 2024 г. между Израел и групировката "Хизбула".

Ливан от години се намира под международен натиск да извърши финансови реформи, но до момента е постигнал малък напредък.