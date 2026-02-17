Депутатите в Шри Ланка се отказаха доброволно от пенсиите си

Депутатите в Шри Ланка гласуваха категорично да бъде премахнато правото им на пенсии, в опит да изпълнят ключово предизборно обещание на управляващото мнозинство с марксистки уклон, след като гневът около икономическата криза в страна нарасна, предаде Асошиейтед прес.

Депутатите одобриха съответния законопроект днес с 154 гласа в подкрепа на премахване на правото им на пенсии от общо 225 депутати в еднокамарния парламент. Само двама депутати от присъствалите в пленарната зала гласуваха против. Останалата част от депутатите не присъства на вота, информира БТА.

Новият закон спира изплащанията към всички, които към този момент получават пенсии или са годни да получават такива. Президентът Анура Кумара Дисанаяке – на власт от 2024 година, обеща да сложи край на тази практика по време на избирателната си кампания.

Шри Ланка изпадна в неплатежоспособност през април 2022 година с дълг в размер на повече от 83 милиарда щатски долара. Повече от половината от тази сума е дълг към чуждестранни кредитори. Страната потърси помощ от Международния валутен фонд, който през 2023 година одобри 4-годишен спасителен план на стойност 2,9 милиарда щатски долара, с които Шри Ланка трябва да реорганизира дълга си.

До голяма степен кризата в Шри Ланка е резултат от неефективно управление, придружено от последиците от пандемията на COVID-19, както и терористичните нападения през 2019 година, които повлияха на важната за страната туристическа индустрия.