Летище Истанбул отчита рекордните близо 1500 полета средно на ден през 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Летище Истанбул (IGA) е извършвало средно по 1491 полета на ден през миналата година, запазвайки водещата си позиция в Европа за четвърта поредна година, съобщи турският министър на транспорта и инфраструктурата пред Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Абдулкадир Уралоглу каза, че миналата година в региона на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) са били извършени около 11,1 милиона полета по данни на организацията.

Уралоглу каза, че броят на полетите, извършвани в региона, се е увеличил с 4,1% на годишна база, а денят с най-много полети е 18 юли 2025 г., когато са извършени 37 034 полета.

Министърът отбеляза, че Турция е на шесто място сред европейските страни по обем на въздушния трафик със средно 3355 полета на ден, тъй като страната се е превърнала в „регионален и глобален център, като средният брой полети на ден се е увеличил с 20% спрямо нивата преди пандемията".

След летище Истанбул (IGA) е летище Амстердам с 1351 полета дневно, летище Лондон Хийтроу с 1315, летище Париж „Шарл дьо Гол" с 1314 и летище Франкфурт с 1261 полета дневно.

Същевременно Международното летище на Атина влезе в топ 10 миналата година, изпреварвайки летище Лондон Гетуик, което падна от топ 10 през 2024 г. до 13-та позиция миналата година, показват данните.