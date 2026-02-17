Ердоган от Етиопия: Не искаме нови конфликти в Африка

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган, който днес е на официално посещение в етиопската столица Адис Абеба, подчерта важността на сътрудничеството между Турция и Етиопия, както и желанието на Анкара за стабилизиране на Африканския рог и целия континент, по време на съвместна пресконференция с етиопския премиер Абий Ахмед Али, предаде ТРТ Хабер.

„Ние придаваме голямо значение на развитието на отношенията ни с приятелския народ на Етиопия. За нас е гордост, че днес над 200 турски компании подкрепят хората в Етиопия с инвестиции на обща стойност близо 2,5 милиарда долара", каза Ердоган по време на пресконференцията, като подчерта, че по-рано той и етиопския премиер са обсъдили възможности за разширяване на сътрудничеството и инвестициите в сферата на минното дело, енергетиката и комуникациите и са обсъдили стратегии за постигане на търговски обмен от 1 милиард долара между двете страни.

„Ние (Турция) не искаме да добавяме нови конфликти и страдания към вече изпитващия трудности регион. Искаме страните от Африканския рог да разработят решения за проблемите на региона. Африканският рог не трябва да бъде бойно поле за чужди сили. Ние не искаме конфликти в Африка", каза още Ердоган, като отбеляза надеждата си посещението му да спомогне за установяването на мир в региона, който в момента е разкъсван от конфликти. В изказването си той също така критикува Израел за скорошното признаване на Сомалиленд, отбелязвайки, че според него този акт „не е от полза нито за Сомалиленд, нито за Африканския рог", съобщава БТА.

По време на днешното посещение на Ердоган в Етиопия официални лица и министри от двете страни участваха и в специална церемония по подписване на споразумения за разширяване на сътрудничеството в сферата на икономиката, търговията, технологичното сътрудничество, енергетиката и др.