Русия прие закон, позволяващ на Путин да прекъсва мобилните и интернет връзки в цялата страна

Руският парламент прие днес извънредно законодателство, което дава право на вътрешната разузнавателна служба - Федералната служба за сигурност (ФСС) да разпорежда на телекомуникационните оператори да блокират мобилните и интернет връзки, съобщиха ДПА и ТАСС.

Законопроектът беше внесен от правителството през ноември и приет на първо четене в края на януари, а днес по време на извънредно заседание - на второ и трето четене.

Новите разпоредби задължават операторите да прекъсват комуникациите по искане на ФСС в случаи, които ще бъдат определяни от правителството на Русия. В окончателния текст е премахната формулировката, според която подобни решения трябва да се вземат с цел защита на гражданите и държавата от заплахи за сигурността. Вместо това причините ще се определят от ръководството на страната. Това позволява на президента Владимир Путин да разпорежда спиране на интернет или мобилните услуги за цялата страна или за отделни региони, съобщава БТА.

Държавната информационна агенция ТАСС съобщи, че телекомуникационните доставчици ще бъдат освободени от отговорност при жалби от клиенти, ако прекъсванията са извършени по нареждане на службите.

Мобилните връзки вече бяха временно ограничавани в отделни случаи, включително при заплахи от украински дронове в близост до летища.

Законът ще влезе в сила 10 дни след подписването му от президента, което се разглежда като формалност. Правомощията на ФСС бяха значително разширени през годините на управление на Путин, който в миналото е оглавявал руските служби за сигурност. На този фон в Русия продължава засилен контрол върху онлайн съдържанието, включително наблюдение на публикации в социалните мрежи, свързани с войната в Украйна, както и блокиране на хиляди уебсайтове, отбелязва ДПА.