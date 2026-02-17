Около 50% от украинските бежанци в Германия са започнали работа

Около половината от украинците в трудоспособна възраст, преместили се в Германия през първите шест месеца от руската инвазия, са работели към август 2025 г. Това се посочва в най-новия анализ на германските федерални агенции за миграция и заетост, публикуван днес и цитиран от ДПА и БТА.

Докладът, изготвен от изследователския институт на Федералната агенция по заетостта и Федералната служба за миграция и бежанци (BAMF), сочи, че нивото на заетост на украинците в Германия все още е значително по-ниско от това на „общото население в трудоспособна възраст", ​​което е било около 68 на сто през юни 2025 г.

Поради ограниченията за пътуване за мъжете, изпълняващи военна служба, много от украинските бежанци в Германия са жени, които трябва сами да се грижат за децата си.

През септември 2025 г. едва 21 на сто от украинските жени с деца под 3 годишна възраст и без партньор са били заети, според заключенията от анализа.

В него не фигурират актуални данни за броя на самонаетите украински бежанци в Германия, но през 2023 г. делът им е бил около 5,3 на сто.

С оглед на това, че много украински бежанци, особено жените, често работят на непълен работен ден, делът на получаващите държавни помощи сред тях остава висок.

По данни на Института за изследване на заетостта (IAB), 41 на сто от заетите украински бежанци в Германия са живели в домакинство, което е получавало допълнителни помощи две години и девет месеца след пристигането си в Германия. Семействата с деца са получавали най-големи допълнителни помощи.