ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хиляди студенти съдят английски университети за ло...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22305335 www.24chasa.bg

Германската телевизия се извини на американската имиграционна служба за репортаж с ИИ

2308
Изкуствен интелект. Снимка: Pixabay

Германската обществена телевизия ZDF поднесе днес извиненията си, след като излъчи репортаж за депортирането на деца от американската Имиграционна и митническа служба (ICE), съдържащ необозначени изображения, генерирани от изкуствен интелект, предаде ДПА.

Заместник главната редакторка на ZDF Ане Гелинек заяви, че материалът, излъчен в неделя вечерта, не покрива стандартите на ZDF и не е трябвало да бъде излъчван.

Репортажът съдържа генерирани с ИИ кадри как жена и две деца са отведени от силите за сигурност. Репортажът съдържа и истински кадри на дете, задържано в щата Флорида, но през 2002 година. И тези кадри не били обозначени.

ZDF заяви, че грешката е била поправена и видеото е било променено по необходимия начин, съобщи БТА.

Изкуствен интелект. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите