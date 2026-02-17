Германската телевизия се извини на американската имиграционна служба за репортаж с ИИ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската обществена телевизия ZDF поднесе днес извиненията си, след като излъчи репортаж за депортирането на деца от американската Имиграционна и митническа служба (ICE), съдържащ необозначени изображения, генерирани от изкуствен интелект, предаде ДПА.

Заместник главната редакторка на ZDF Ане Гелинек заяви, че материалът, излъчен в неделя вечерта, не покрива стандартите на ZDF и не е трябвало да бъде излъчван.

Репортажът съдържа генерирани с ИИ кадри как жена и две деца са отведени от силите за сигурност. Репортажът съдържа и истински кадри на дете, задържано в щата Флорида, но през 2002 година. И тези кадри не били обозначени.

ZDF заяви, че грешката е била поправена и видеото е било променено по необходимия начин, съобщи БТА.