Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия" бе обявена за екстремистка в Долна Саксония

Крайнодясната партия Алтернатива за Германия (АзГ) беше класифицирана като „екстремистка" в северозападната германска провинция Долна Саксония от регионалния клон на Федералната служба за защита на конституцията, предаде ДПА.

Антиимигрантската АзГ стана най-голямата опозиционна партия в Германия след парламентарните избори миналата година, но последователно е обвинявана в екстремистки уклони.

„Оценката на Службата за защита на конституцията е ясна", заяви днес вътрешният министър на Долна Саксония Даниела Беренс. „Най-голямата опасност за нашето общество идва от десния екстремизъм и според тази класификация АзГ в Долна Саксония ясно попада в тази категория.", цитира БТА.

Няколко регионални структури на партията в 16-те федерални провинции на Германия вече са класифицирани като „потвърдени" случаи на десен екстремизъм, което позволява на службите да ги разследват и наблюдават.

Миналата година и националното ръководство на партията получи същата класификация, но обжалва решението. Въпреки че АзГ завърши на второ място на последните парламентарни избори, останалите партии продължават да изключват възможността за сътрудничество с нея - политика, известна в Германия като „защитна стена".

Министерството на вътрешните работи на Долна Саксония заяви, че крайнодясната идеология е широко разпространена в партията. „Антиконституционни изявления и поведение, често изразявани с агресивен и конфронтационен език, характеризират партията", се посочва в изявлението.

Министерството добави, че АзГ е доминирана от фундаментална тенденция към отхвърляне на свободния и демократичен конституционен ред на Германия.

Миналата година провинциалната служба за вътрешно разузнаване съобщи, че броят на крайнодесните екстремисти в структурата на партията в Долна Саксония е нараснал от около 600 на 850 души през 2024 г., от общо 8000 членове.

Следващите избори в Долна Саксония са насрочени за 2027 г. Проучване от ноември показа подкрепа от 20% за АзГ, което е значително повече от 11%, които партията получи на предишните регионални избори през 2022 г.

Очаква се АзГ да постигне рекордна подкрепа на пет регионални вота тази година, като първи ще гласува югозападният регион Баден-Вюртемберг на 8 март.

През септември партията дори може да спечели абсолютно мнозинство в източната провинция Саксония-Анхалт, което би ѝ позволило за първи път да оглави провинциално правителство.