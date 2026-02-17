ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян доброволец в дом за възрастни в Асеновградско...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22305508 www.24chasa.bg

11 са убити при американски удари по лодки на наркотрафиканти в Тихия океан и Карибско море

3052
Американска акция срещу наркотрафиканти. СНИМКА: Екс/ @elnuevoherald

Единадесет души са били убити при три отделни американски удара по предполагаеми лодки на наркотрафиканти в източната част на Тихия океан и Карибско море, съобщи днес Южното командване на въоръжените сили на САЩ (САУТКОМ), предаде Ройтерс.

Четирима души са били убити при първия удар, още четирима - при втория, и трима - при последния, посочи САУТКОМ, цитира БТА.

"Разузнаването потвърди, че предполагаемите лодки на наркотрафиканти са плавали по известни маршрути за наркотрафик и са замесени в тази дейност", заяви Южното командване на въоръжените сили на САЩ в публикация в социалната мрежа "Екс".

Американска акция срещу наркотрафиканти. СНИМКА: Екс/ @elnuevoherald

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите