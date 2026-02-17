11 са убити при американски удари по лодки на наркотрафиканти в Тихия океан и Карибско море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Единадесет души са били убити при три отделни американски удара по предполагаеми лодки на наркотрафиканти в източната част на Тихия океан и Карибско море, съобщи днес Южното командване на въоръжените сили на САЩ (САУТКОМ), предаде Ройтерс.

Четирима души са били убити при първия удар, още четирима - при втория, и трима - при последния, посочи САУТКОМ, цитира БТА.

"Разузнаването потвърди, че предполагаемите лодки на наркотрафиканти са плавали по известни маршрути за наркотрафик и са замесени в тази дейност", заяви Южното командване на въоръжените сили на САЩ в публикация в социалната мрежа "Екс".