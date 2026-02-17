Чуждестранните туристи в Русия са достигнали 4,8 милиона през 2025 г., твърди руският вицепремиер

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Москва СНИМКА: Пиксабей

Броят на чуждестранните туристи, посетили Русия през 2025 г., се е увеличил с 15 процента в сравнение с предходната година и е достигнал 4,8 милиона души. Това каза руският вицепремиер Дмитрий Чернишенко по време на среща днес с премиера Михаил Мишустин, предаде ТАСС.

„Входящият туризъм е нараснал значително. Русия е посетена от 4,8 милиона чуждестранни туристи. Това е с 15 процента повече в сравнение с 2024 г.", подчерта Чернишенко, информира БТА.

Асоциацията на туроператорите в Русия съобщи по-рано, че през 2025 г. в Русия са пристигнали най-много туристи от Китай, Саудитска Арабия, Туркменистан, Турция и Германия. След тях по брой са били туристите от ОАЕ, Индия, Иран, Казахстан и Беларус.

За сравнение, преди началото на войната в Украйна и пандемията от КОРИД-19, които причиниха драстично намаление на входящия туризъм в Русия, през 2019 г. страната е била посетена от 5,1 милиона чуждестранни туристи, по данни на асоциацията на руските туроператори.

