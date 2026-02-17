Дете загина при взрив на боеприпас на Западния бряг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На Западния бряг днес е било убито 13-годишно момче, а други две деца са били ранени при експлозия на невзривени израелски военни боеприпаси, съобщи палестинската новинарска агенция УАФА, цитирана от ДПА и БТА.

Израелската армия потвърди в изявление, че нейни войници са били изпратени след сигнал, че трима палестинци са били ранени „в резултат на игра с невзривени боеприпаси".

В изявлението се посочва, че децата са се намирали в „зона на активни военни действия" и че достъпът до района е бил забранен.

Инцидентът, който е станал в източната част на Западния бряг, близо до границата с Йордания, ще бъде разследван, заявиха от армията.

Военните допълват, че израелските войници са оказали първа медицинска помощ на децата на място, но в изявлението не се споменава за жертви.

Палестинският Червен полумесец съобщи, че Израел е предал тялото на убитото момче на организацията.

Според съобщение на израелска болница другите две момчета, на 12 и 14 години, получават необходимото медицинско лечение, след като са били транспортирани с хеликоптер.

Състоянието им е стабилно, но и двете ранени палестински момчета са подложени на операции, се казва още в съобщението.