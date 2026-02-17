ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

105 евро за пакет от олимпийските кондоми

Испания и Франция разбиха най-голямата фабрика за фалшиви парфюми в Европа

4808
Парфюм СНИМКА: Пиксабей

Испанските власти, подкрепени от Франция, разбиха престъпна банда и установиха контрол над най-голямата фабрика за парфюми менте в Европа, предадоха Ройтерс и БТА, като се позова на властите на испанската автономна област Каталуния.

В съвместна операция на каталунската полиция и испански и френски митнически служители са били иззети материали за парфюми на стойност над 94 млн. евро, се казва в изявление на регионалното правителство на Каталуния.

Седем души са арестувани за принадлежност към престъпна организация, за контрабанда и за нарушения на патентни права.

Според регионалното правителство на Каталуния престъпната организация е произвеждала парфюми, имитиращи продуктите на над 50 известни марки, и е съхранявала суровини за производството на 150 000 литра различни аромати, като е превозвала големи количества фалшиви парфюми по пътищата до други части на Европа.

Властите заявиха, че разследването продължава и че може да бъдат арестувани още хора.

