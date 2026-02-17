Затвориха летището във Вилнюс заради балони от Беларус

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Летището в литовската столица Вилнюс отново бе временно затворено в 20:30 ч. местно време (18:30 ч. по Гринуич) тази вечер заради метеорологични балони, идващи от Беларус, съобщи Националният кризисен център на Литва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според кризисния център на балтийската държава балоните са навлезли в литовското въздушно пространство.

Летището във Вилнюс, на около 30 километра от Беларус, е било затваряно повече от 10 пъти от началото на октомври 2025 г. заради подобни инциденти, отбелязва Ройтерс.