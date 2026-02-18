ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вашингтонската полиция е задържала въоръжен мъж, к...

Руски заместник-министър на отбраната призна, че системите "Старлинк" не работят от 2 седмици

Така изглежда сателитът на Старлинк СНИМКА: АРХИВ

Терминалите "Старлинк", използвани от руските въоръжени сили, не работят от две седмици, но прекъсването на връзката не влияе върху руските операции с дронове, заяви днес руският заместник-министър на отбраната Алексей Криворучко, цитиран от Ройтерс.

Русия прави това признание близо две седмици след като украински представители казаха, че връзката на терминалите, използвани от руските военни, е била прекъсната, посочи БТА.

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че терминалите са с прекъсната връзка, а други украински представители казаха, че прекъсването се е отразило значително на руските операции.

