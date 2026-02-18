Есперти на ООН: Досиетата "Епстийн" съдържат данни за престъпления срещу човечеството

Според група независими експерти, работещи в сътрудничество с ООН, милиони от файловете, свързани с мъртвия сексуален престъпник Джефри Епстийн, говорят за съществуването "международна криминална организация", чиито действия попадат под юридическото определение за престъпления срещу човечеството, предаде Ройтерс.

Според специалистите редица престъпления, които разкриват публикуваните от американското министерство на правосъдието документи, са били извършени въз основа на усещане за превъзходство над останалите, расизъм, корупция и крайна форма на женомразство, посочи БТА.

В изявление на експертите, които си сътрудничат със Съвета на ООН по правата на човека, пише, че престъпните дейности говорят за дехуманизация на жени и момичета и за отнасяне към тях като към стока.

"Мащабът, естеството, систематичният характер и международният обхват на тези жестокости срещу жени и момичета са толкова сериозни, че редица от тях могат обосновано да попаднат под юридическото определение за престъпления срещу човечеството", се казва още в изявлението.

В текста се посочва, че данните, съдържащи се в досиетата, изискват независимо, задълбочено и безпристрастно разследване и че трябва да се изясни как е било възможно подобни престъпления да се извършват толкова дълго време.

Експертите на ООН изразяват опасения от "сериозни нарушения на изискванията и некачествената редакция", в резултат на която е била разкрита поверителна информация за жертвите. В документите, публикувани към момента, са идентифицирани над 1200 жертви.

Публикуваните от американското министерство на правосъдието материали разкриват връзките на Епстийн с множество известни лица от политиката, финансистките кръгове, академичните среди и бизнеса, дори след като той е осъден през 2008 г.

През 2019 г. Епстийн бе намерен обесен в килията си, след като беше повторно задържан по обвинения в трафик на непълнолетни лица с цел сексуална експлоатация.