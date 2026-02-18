Полицията задържа въоръжен 18-годишен, който е тичал към сградата на Конгреса на САЩ

Полицията на Капитолия във Вашингтон арестува 18-годишен младеж, който е изскочил от автомобил, паркиран край западното крило на сградата на Конгреса на САЩ, и се е втурнал към нея, въоръжен с огнестрелно оръжие, предаде Асошиейтед прес.

Майкъл Съливан, началник на силите на реда, които охраняват правителствения комплекс, заяви, че неидентифицирано лице е паркирало високопроходим автомобил "Мерцедес" (Mercedes SUV) близо до Капитолия. След това заподозреният е излязъл превозното средство и е започнал да тича, изминавайки няколкостотин метра в посока на сградата на Конгреса, преди да бъде спрян от полицията. Младежът се е подчинил на нареждането да хвърли оръжието си и да легне на земята.

Съливан каза на пресконференция, че младежът е носил тактическа жилетка и ръкавици. В автомобила му са намерени военна каска и противогаз. Огнестрелното оръжие, което заподозреният е носил със себе си, е било заредено. Младежът е имал и допълнителни патрони.

Началникът на полицията на Капитолия каза, че мотивите за действията на задържаното лице все още се изясняват и се проверява дали има конкретни конгресмени, които са били мишена на нападение.

Законодателният орган не е заседавал по време на инцидента.

Службата, оглавявана от Съливан, разпространи видеокадри, но също така призова всеки, който разполага с каквито и да е снимки от инцидента, да се свърже с органите на реда.

"Кой знае какво можеше да се случи, ако на мястото нямаше наши служители", каза още Съливан, като добави, че през последните месеци е имало специални обучения за залавяне на активни стрелци в правителствения комплекс.

По думите на Съливан задържаният младеж не е познат на полицията. Автомобилът не се води на името на заподозрения, който има няколко адресни регистрации.

Следващата седмица президентът Доналд Тръмп ще произнесе пред Конгреса ежегодната Реч за състоянието на Съюза. "Ние приемаме речта... много, много сериозно", каза Съливан, като увери, че днешният инцидент не налага промени във вече планираните от полицията мерки.

Престъпленията, регистрирани във Вашингтон от началото на тази година, са значително по-малко, отколкото през същия период от 2025 г., отбелязва АП. През август миналата година Тръмп обяви извънредно положение в столицата, за да се бори с престъпността. Мерките включваха разполагането на над 2000 служители от Националната гвардия и още хиляди федерални полицаи и други представители на органите на реда, които все още патрулират по улиците на Вашингтон.