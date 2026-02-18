ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зорница Русинова: Редовен кабинет да предложи нов ...

Най-малко 15 тела на мигранти бяха открити по бреговете на Италия през последните няколко дни

Лодка с мигранти. Снимка: Снимка: Архив

Най-малко 15 тела бяха открити по бреговете на Италия през последните дни, като властите предполагат, че става въпрос за мигранти, загинали, докато се опитват да пресекат Средиземно море, предаде ДПА.

Телата са открити по плажове на остров Сицилия, както и по бреговете на област Калабрия. Смята се, че хората са се удавили при зимните бури, които бушуваха през последните седмици, посочи БТА.

Пътуването от Африка до Европа през Средиземно море е опасно дори и при нормални метеорологични условия. Трафикантите често прекарват мигранти от страни като Либия и Тунис, качвайки ги на лодки, които не са годни за морско плаване.

Неправителствени организации се боят, че тази зима може да са се удавили няколкостотин души.

В последно време от водите на Средиземно море бяха извадени тела на удавници, открити от кораби на бреговата охрана и от цивилни плавателни съдове. Студенти вчера са се натъкнали на безжизнено тяло на мъж със спасителна жилетка край бреговете на град Тропеа. Намерена е била и удавена жена.

Прокуратурата е започнала разследване.

