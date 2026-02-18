Австрия няма да се присъедини към Съвета за мир на Тръмп

Австрия няма да се присъедини към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, заяви за новинарската агенция АПА говорителката по външна политика на федералния канцлер Кристиан Щокер.

Австрия е готова да допринесе за траен мир в Близкия изток, "но като твърд защитник на кооперативна, многостранна система и като една от четирите държави, в които се намират основните седалища на ООН, ние не искаме да създаваме паралелни структури", каза говорителката.

Експерти виждат в този съвет карикатура на световна организация. Тръмп си е осигурил пълна власт за вземане на решения в съвета, на който ще бъде пожизнен председател - т.е. и след края на мандата си като президент на САЩ, коментира Австрийското радио и телевизия (ORF), посочи БТА.

Съветът не е отворен за всички страни по света. Тръмп покани само около 60 държави, сред които и Австрия. По-голямата част от поканените държави от ЕС също отказаха да участват. Унгария и България искат да се присъединят, Италия и Гърция обявиха, че ще участват като наблюдатели в учредителното заседание във Вашингтон, посочва австрийската медия.

Според говорителката по външна политика на Щокер все още не е решено дали Австрия ще поеме "ролята на наблюдател" в съвета.