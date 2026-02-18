ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Парламентът на Перу отстрани изпълняващия длъжността президент Хосе Хери

Временният президент на Перу Хосе Хери СНИМКА: Екс/ @mcricardo_

Парламентът на Перу отстрани изпълняващия длъжността президент Хосе Хери, който встъпи в длъжност преди едва четири месеца, предаде ДПА.

Това е поредното политическо сътресение в страната, която за по-малко от 10 г. смени седем държавни глави, посочи БТА.

Хери загуби произведения във вторник вот на недоверие, като 75 от 102-ма депутати гласуваха срещу него.

Хери, който по-рано бе председател на парламента, стана изпълняващ длъжността държавен глава през октомври, след като президентката Дина Болуарте бе отстранена с импийчмънт.

В последно време Хери бе подложен на силен натиск заради неофициалните му срещи с представители на китайския бизнес и заради предполагаеми нередности при назначаването на жени на правителствени постове.

"Хери упражняваше властта си тайно - чрез тайни срещи, среднощни събирания и противоречиви изявления", заяви депутатът Хамел Ечевария преди гласуването на вота на недоверие. Президентът последователно отхвърляше обвиненията, добави той.

Изборите за държавен глава на Перу са насрочени за април. Очаква се парламентът да избере нов изпълняващ длъжността президент още днес.

Последният перуански президент, управлявал в продължение на цял петгодишен мандат, е Оланта Хумала, който бе начело на държавата от 2011 до 2016 г.

